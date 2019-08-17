17.08.2019 15:07

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında çeşitli konser programları düzenlendi.

İlçedeki 60. Yıl Spor Salonu'nda Musa Eroğlu, Sabahat Akkiraz, Arif Sağ, Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde ise

Gani Pekşen, Mustafa Eke ile çeşitli sanatçılar sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Semah ekibi ile etkinliklere katılmak üzere farklı illerden davet edilen semah ekipleri programlarda gösteri sundu.

Etkinliklerin sonunda, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından konuk sanatçılara, mermerden yapılmış beyaz güvercin hediye edildi.

Çeşitli panel ve programlarla devam eden 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, yarın sona erecek.

Kaynak: AA