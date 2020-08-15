Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri
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Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öyle bir medeniyetin mirasçılarıyız ki manevi temeller üzerinde yükseltip hak ve adalet anlayışımızla bina ettiğimiz insanlık kubbesi, asırlar boyu tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur.

15.08.2020 01:52 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:57

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öyle bir medeniyetin mirasçılarıyız ki manevi temeller üzerinde yükseltip hak ve adalet anlayışımızla bina ettiğimiz insanlık kubbesi, asırlar boyu tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur. Dün böyleydi, bugün yine böyledir. Şimdi bize düşen bu mirası varislerimize ulaştırmaktır." dedi.

Ersoy, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli Müzesi önündeki alanda, vefatının 749'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Bir Veli'nin varisiyiz, mirasımız aşktır bizim" temasıyla gerçekleştirilen programda konuşan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin, sade ve anlaşılır öğütlerle insanlara rehberlik ettiğini, hiçbir farklılığın onun dergahında ayrıma neden olmadığını vurguladı.

Hacı Bektaş Veli'nin, aklı ilimle, gönlü ise ilahi aşkla terbiye etmek gerektiği yönünde nasihat verdiğini dile getiren Bakan Ersoy, "Cehalete karşı mücadele vermeli, sevgiyle, sabırla, hoş görüyle nefsimizi zapt etmeliyiz. İlim böyle kazanılır ve ilahi aşk makamına böyle yol alınır. Kendimize karşı dürüst olmak, bu yolun yolcusu olmanın şüphesiz ilk şartıdır." diye konuştu.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında anma programında katılımın sınırlı tutulduğunu aktaran Ersoy, UNESCO tarafından 2021 yılının, "Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edildiğini, anma programının gelecek yıl çok daha geniş katılım ve içerikle gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinliklerin, Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya, onun düsturunda yaşanmasına vesile olmasını temenni eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz, 'Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir' buyuruyor. Oysa günümüzde öfkeye teslim olmayı marifet sananlar var. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli'yi ayrılık vesilesi kılanlar var. Biz bunların önüne geçmek zorundayız. Bu bir gönül mücadelesidir. Kazanacağımızdan da şüphem yoktur. Aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bunun teminatı, tarihimiz ise en net kanıtıdır. Öyle bir medeniyetin mirasçılarıyız ki manevi temeller üzerinde yükseltip hak ve adalet anlayışımızla bina ettiğimiz insanlık kubbesi, asırlar boyu tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur. Dün böyleydi, bugün yine böyledir. Şimdi bize düşen bu mirası varislerimize ulaştırmaktır. Bu noktada şunu asla unutmamalıyız, çocuklarımızın geleceği, içinde yaşadıkları dünyanın kaderiyle birdir. Dolayısıyla mücadelemiz hem bireysel hem evrenseldir. Nasıl ki Yesevi, Hacı Bektaş, Mevlana ve Yunus gibi gönül erlerimiz tüm insanlık için bir ışıksa bizler de aynı derecede ufkumuzu ve gönlümüzü geniş tutmalıyız."

Bakan Ersoy, "Bugün dünyada savaşlar, işgaller, zulümler bitmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, yürüttüğü politikalarla bu şer selini kurutmak için birçok coğrafyada mücadele veriyor. Bu mücadelenin fiili kısmında olduğu kadar, manevi kısmında da bizlere görev düşüyor. Milletçe yanlışın karşısında doğru olmaktan ve dik durmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Törenden notlar

Törende, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Rasim Arı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da birer konuşma yaptı.

UNESCO Genel Konferans Başkanı Ahmet Altay Cengizer de video mesajıyla programa katılım sağladı.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Veli Semah Ekibi gösteri sunarken, Hacı Bektaş Veli'nin yaşamı, engin hoşgörüsü ve öğretilerinin anlatıldığı kısa film izlendi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Alevi-Bektaşi kanaat önderleri ve katılımcılarla Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret ederek, dua okudu.

Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri

Kaynak: AA

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