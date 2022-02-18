Hacı Bayramı Veli CANLI izle! TRT1 Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu canlı izleme linki! TRT 1 canlı izle! Hacı Bayram Veli yeni bölümde neler olacak

Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu canlı izleme linki araştırılıyor. TRT 1'in beğenilen dizisi Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu bugün 2. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu severler, Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu canlı izle!

HACI BAYRAMI VELİ AŞKIN YOLCUĞU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahkeme Numan'ı suçlu bulmuştur. Numan bu olayın gerçeği yansıtmadığını ve iftira olduğunu düşünmektedir. Mahkeme kanıt olmasa dahi ispat edildiğini savunmaktadır. Bir yandan Tahsin Efendi ortada bir şaibe bile olsa bu şekilde medrese öğretimine devam edemeyeceğini düşünür. Rüstem ise Numan'ı tanımasından dolayı bu ortada ki şaibeye imkan dahi vermez. Ancak Numan ortada olmadığı için sermüderrislik makamına geçmesinin önü açılacaktır. İstemese de bu durum ona fırsat vermiştir.

Numan'ın sermüderrisliği askıya alınmışken bu üzerinde ki bela gölgesi sebebiyle medrese derslerinden de mahrum kalacaktır. Numan olayın iç yüzünü ortaya çıkarmak ve aklanmak adına her yerde yüzü yaralı olan adamı; Karaca Halil' aramaktadır. Numan'ın derslerine girememesi talebesi Sinan'ı da çok üzmüş, Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den yardım istemiştir. Bu arada Ayşe Hatun, Numan ile bir kez daha karşılaşır, eşkıyaların peşine düşer. Olaylar bu şekilde devam ederken Ayşe Hatun ve Altınçiçek'e yolda başka bir eşkıya grubu pusu kurar. Ayşe Hatun bu arbedede yara alır ve babası dışarı çıkmasını yasaklar. Öte yandan Molla Rüstem ise kendini sermüderrisliğe hazırlamaktadır.

HACI BAYRAMI VELİ AŞKIN YOLCUĞU CANLI İZLE



HACI BAYRAMI VELİ AŞKIN YOLCUĞU KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

HACI BAYRAMI VELİ AŞKIN YOLCUĞU OYUNCULARI

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

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