Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
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Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA (İHA) – Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

ANKARA (İHA) – Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk cuma namazı, sosyal mesafe, maske, hijyen kuralları çerçevesinde kılındı. Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan ilk cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İçeride namaz kılmak için yer bulamayan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri cami avlusuna sererek ibadetlerini yerine getirdiler.

Cuma namazını kılmak üzere camiye gelen bir vatandaş, "Biraz buruk hissediyoruz kendimizi. Çünkü sık sık bir araya gelerek namazı kılamıyoruz ama buna da şükür. En azından namazımızı ifa edebiliyoruz. Kurallara da dikkat etmeye çalışıyoruz maske olsun, mesafe olsun. Bu aralar çok artış oldu. Eskiden bir defa kendimizi koruyorsak şimdi beş defa kendimizi korumamız gerekiyor" dedi. - ANKARA

Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Hacı Bayram Veli Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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