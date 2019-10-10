Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okunduANKARADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

10.10.2019 08:24

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

ANKARADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Ankara Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

Kaynak: İHA
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