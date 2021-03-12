Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, Yüksek İhtisas Merkezi oldu

Hayırsever iş insanı tarafından yapımı 2019 yılında tamamlanan Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, Yüksek İhtisas Merkezi haline geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının 9 Eylül 2019 tarihinde aldığı kararla Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak hizmete başlayan eğitim kompleksin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Eğitim Kurulu Toplantısında, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülmesi kararı alındı.

Alınan kararla Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalışan personelin mesleki bakımından daha iyi yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve sahih dini bilgiyle donanmış uzman personeli yetiştirmek amacıyla Türkiye genelinde hizmet veren 12 merkezden birisi olacak.

Bununla birlikte Hacı Ahmet Ziylan Yüksek İhtisas Merkezi, kompleks kalitesi olarak alt yapısı ve eğitime sunduğu çözümler ile Türkiye genelinde hizmet veren merkezler arasında da öne çıkıyor.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunlarının, Arapça'yı etkin ve verimli bir şekilde kullanabilen, İslami ilimlerle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisine sahip olan, İslami ilimleri kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayan, edindiği bilgi ışığında dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, problemler karşısında mantıki tutarlılığa ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olan, güncel dini sorunları çözümlerken Kur'an, sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilen, bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanan, sosyal katılım becerisi gelişmiş, iletişim, rehberlik ve yorum yeteneğine sahip olan bireyler haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar