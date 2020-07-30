- Hacı adayları Arafat'a çıktı
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- Hacı adayları Arafat'a çıktı

- Hacı adayları Arafat'a çıktı Korona virüs salgınının gölgesinde hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adayları, hacı olmak için Arafat'a çıktı.

30.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:09

- Hacı adayları Arafat'a çıktı

MEKKE - Korona virüs salgınının gölgesinde hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adayları, hacı olmak için Arafat'a çıktı.

Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutarak, 10 bin kişiye hac izni verdi. Hacı adaylarının yüzde 70'i Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılardan, yüzde 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşuyor. Hac vazifesini yerine getirmek amacı ile Mekke'de bulunan hacı adayları sosyal mesafe kuralına uyarak Mina'dan Arafat'a çıktı. Hacı adayları, Arafat'ta bulunan 110 bin metrekarelik alana sahip Nimrah Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyarak, öğle ve ikindi namazlarını kılmak için yerlerini aldı. Namazlar öncesinde Şeyh Abdullah bin Süleyman El Mani ise Arafat Hutbesini verdi. Gün batımına kadar Arafat'ta kalacak olan hacılar, ardından Arafat'ın 9 kilometre batısındaki Müzdelifiye'ye hareket edecek.

Suudi İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Talal Al-Shalhoub, daha önce yaptığı açıklamada hac vazifesini yerine getirmek amacıyla Arafat'a çıkacak hacı adaylarını karşılamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve kuralları ihlal edenlerin tutuklanacağını ifade etmişti.

- Hacı adayları Arafat'a çıktı

Kaynak: İHA

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