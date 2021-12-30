Hacettepe Tıp Fakültesi Dekanı Demiryürek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demiryürek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğrafına oy veren Demiryürek'in, yaşam kategorisindeki tercihi ise Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafı oldu.

Prof. Dr. Demiryürek, sporda da Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu vurgulayan Demiryürek, "Bir izleyici ve göz olarak baktığımda fotoğrafların beni en çok etkileyen yanı duygulara dokunması. Oylamada da o anki duyguyu aktarabilecek olan fotoğrafları tercih ettim." dedi.

Engelli bireyler konusunda çok hassas olduğunu dile getiren Demiryürek, bu nedenle engellilerin duygularını gösteren anların yakalandığı fotoğrafları oyladığını söyledi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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