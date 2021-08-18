Habur Gümrük Kapısı'nda, 690 cep telefonu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda Irak'tan Türkiye'ye gelen otobüsün yakıt deposu ve TIR'ın tekerleklerinin birleşim noktasında oluşturulan gizli bölmelerde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan toplam 690 cep telefonu ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda Irak'tan Türkiye'ye gelen otobüsün yakıt deposu ve TIR'ın tekerleklerinin birleşim noktasında oluşturulan gizli bölmelerde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan toplam 690 cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde Irak'tan Türkiye'ye gelen 2 araç riskli olarak değerlendirildi. Birkaç gün ara ile Türkiye'ye gelen otobüs ve TIR gümrük sahasında takibe alındı. İlk operasyonda, x-ray taramasına sevk edilen otobüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Yapılan incelemede aracın yakıt deposunun bir bölümünün kesildiği daha sonradan kesilen parçanın tekrar kaynaklanarak depoya montajlandığı anlaşıldı. Araç deposunda oluşturulan gizli bölmede siyah renkli poşetlere sarılarak su geçirmeyecek şekilde paketlenmiş toplam 517 muhtelif markalarda cep telefonu ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL

İkinci operasyonda ise şüphelenilen TIR riskli görülerek, x-ray taramasına sevk edildi. TIR'ın, dingil diye tabir edilen tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Lastikler çıkarıldığında TIR dorsesinin tekerlek birleşim noktalarının kaynak ile kapatıldığı görüldü. Bu bölgelerde kaynatılmış parça kesilerek açıldığında özel oluşturulmuş gizli bölme içerisinde toplam 173 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin çalışması sonucu araçların gizli bölmelerinde tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan cep telefonlarına ve telefonların naklinde kullanılan araçlara el konuldu. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı