Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü
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Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü Kaza nedeniyle Arnavutköy yolunda trafik durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Habipler'de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, bir araca çarparak ters döndü.

Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Kaza nedeniyle Arnavutköy yolunda trafik durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL - Habipler'de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, bir araca çarparak ters döndü. Kaza sonrasında Arnavutköy'de trafik bir çok mahallenin girişinden itibaren durma noktasına geldi. Araç sürücüleri kontak kapattı.

Kaza, bugün saat 07.35 sularında Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe Kışlası mevkiinde meydana geldi. Yağıştan dolayı kayganlaşan yolda duramayan tır sürücüsü önce bir araca çarptı daha sonra ters döndü. Kaza dolayısıyla yol bir müddet trafiğe kapatıldı. Kapatılan yol nedeniyle Arnavutköy'de trafik adeta durdu.

Mahalle girişlerine kadar uzadı, araç sürücüleri kenara çekip kontak kapattı

Kaza sonrasında oluşan trafik Arnavutköy Boğazköy Mahallesi, Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerinin girişine kadar uzandı. İlçe giriş ve çıkışları adeta kapatıdı, araçlar durma noktasına geldi. Bazı araç sürücüleri ise, emniyet şeridine çekerek kontak kapattı.

Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü
Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü
Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü
Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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