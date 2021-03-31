Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı

Arnavutköy Yolu Sultangazi yönünde seyir halindeyken birbirlerine yol vermemek için inatlaşan hafriyat kamyonu ve hafif ticari aracın sürücüleri yakalanarak gözaltına alındı.

HABİBLER-Arnavutköy Yolu Sultangazi yönünde seyir halindeyken birbirlerine yol vermemek için inatlaşan hafriyat kamyonu ve hafif ticari aracın sürücüleri yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere, para cezası kesildi.

Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde 27 Mart Cumartesi günü meydana gelen olayda, seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

TEHLİKELİ İNATLAŞMA

Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

SÜRÜCÜLER YAKALANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 34 PPT 87 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü Y.A. ve 34 U 2004 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İ.H.K. kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, 34 PPT 87 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Y.A. ve 34 U 2004 plakalı otomobil sürücüsü İ.H.K. isimli sürücüler tespit edilerek ekiplerimizce yakalanmıştır. Sürücülere makas atmak, yakın takip, şerit değiştirme kurallarına uymama, standart dışı plaka takmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından para cezası kesildi. Yolu tehlikeye atan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı