Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy Yolu Sultangazi yönünde seyir halindeyken birbirlerine yol vermemek için inatlaşan hafriyat kamyonu ve hafif ticari aracın sürücüleri yakalanarak gözaltına alındı.

HABİBLER-Arnavutköy Yolu Sultangazi yönünde seyir halindeyken birbirlerine yol vermemek için inatlaşan hafriyat kamyonu ve hafif ticari aracın sürücüleri yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere, para cezası kesildi.

Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde 27 Mart Cumartesi günü meydana gelen olayda, seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

TEHLİKELİ İNATLAŞMA

Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

SÜRÜCÜLER YAKALANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 34 PPT 87 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü Y.A. ve 34 U 2004 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İ.H.K. kimlikleri tespit edilerek yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, 34 PPT 87 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Y.A. ve 34 U 2004 plakalı otomobil sürücüsü İ.H.K. isimli sürücüler tespit edilerek ekiplerimizce yakalanmıştır. Sürücülere makas atmak, yakın takip, şerit değiştirme kurallarına uymama, standart dışı plaka takmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından para cezası kesildi. Yolu tehlikeye atan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.


Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı
Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı
Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı
Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı
Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı
Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:21:48. #1.16#
title