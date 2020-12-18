Habertürk TV frekans bilgileri! Habertürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Habertürk TV'nin frekans bilgileri nedir? Habertürk TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Habertürk TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Habertürk TV frekansı kaçtır? Habertürk TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

HABERTÜRK TV HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12210 Mhz

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 10000

FEC : 3/4

HABERTÜRK TV SD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11053 Mhz

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 8000

FEC : 3/4

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