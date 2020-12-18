Habertürk TV frekans bilgileri! Habertürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Habertürk TV frekans bilgileri! Habertürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki!

18.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:46
Habertürk TV frekans bilgileri! Habertürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Habertürk TV'nin frekans bilgileri nedir? Habertürk TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Habertürk TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Habertürk TV frekansı kaçtır? Habertürk TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

HABERTÜRK TV HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12210 Mhz

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 10000

FEC : 3/4

HABERTÜRK TV SD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11053 Mhz

Polarizasyon : H (YATAY)

Sembol Oranı : 8000

FEC : 3/4

HABERTÜRK TV CANLI İZLE

Habertürk TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

HABERTÜRK TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Hakan Taşıyan Nilgün Belgün
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Adana Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Habertürk TV frekans bilgileri! Habertürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:49:28. #1.14#
title