Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti
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Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti

26.11.2020 00:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 01:12

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek arasında "fare" tartışması yaşandı. Tartışma sırasında Yarar, "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim" diyerek canlı yayını terk etti.

HaberTürk'te yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı'nda' Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile HaberTürk Güvenlik Politikaları Başkanı Mete Yarar arasında gerginlik yaşandı.

Ankara'dan yayına bağlanan Zeyrek, "Başka var mı konuşacak?" demesi üzerine Yarar, "12'den sonra kabağa dönüşüyor" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Zeyrek, "Fareye dönüşmekten iyidir diye düşünüyorum" yanıtını verdi. "Katılıyorum katılıyorum" diye yanıtını geçiştiren Yarar'ın ardından Zeyrek değerlendirmelerini sürdürdü. Bir süre daha konuşmasına devam eden Zeyrek ve stüdyo konukları, Yarar'ın dakikalar sonra verdiği tepkiyle şaşkına döndü.

"DENİZ'LE KAFA KAFAYA GİRERİM"

Zeyrek'in kendisine 'fare' demesine sinirlenen Yarar "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim, söylüyorum" dedi. Sözlerine "Ben ona 'kabak' dedim, adam gibi 'fare' lafını geri alsın" diye devam eden Yarar, "Edepse son kez söylüyorum, bana fare lakabı takamaz" dedi.

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YARAR'I STÜDYODAKİLER SAKİNLEŞTİREMEDİ, CANLI YAYINI TERK ETTİ

Deniz Zeyrek'in "Ben kendime söyledim" sözlerini dinlemeyen Yarar, "Bakarsın sosyal medyaya, geçen hafta edep dersi veriyordun, bir daha seninle aynı programa çıkan var ya..." diyerek stüdyoyu terk etti. Stüdyodakilerin sakinleştirme çabaları ise yetersiz kaldı.

Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti
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