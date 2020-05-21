Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
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Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Veyis Ateş'in Kemalettin Aydın ve Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayın sırasında izleyiciler yine yellenme sesi duydu. Geçtiğimiz ay da Veyis Ateş'in programındaki yellenme sesi gündem olmuştu.

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
21.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:37

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunumuyla ekrana gelen programda, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı. Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti.

YELLENME SESİ DUYULDU

Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan bir yellenme sesi geldi. Yayını izleyenler duydukları ses karşısında neye uğradığını şaşırdı.

GEÇTİĞİMİZ AY DA YELLENME SESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay yine Veyis Ateş'in sunduğu 'Gündem' programına yellenme sesi yansımış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Veyis Ateş yaptığı açıklamada "Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir" demişti.

Haber Yorumları (1)
BAĞLANMAK YOKKK: AÇIK HAVADIR YELLENİR. PEK ŞİYYY İTMEYİN
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