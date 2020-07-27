Habermetre 20-27 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Merve Boluğur, Serdar Ortaç ve Mert Çiller isimleri 20-27 Temmuz haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor.20-27 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Merve Boluğur, Serdar Ortaç ve Mert Çiller gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre,20-27 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Merve Boluğur, Serdar Ortaç ve Mert Çiller oldu. İşte gündemi belirleyen konular: MERVE BOLUĞUR Merve Boluğur en çok konuşulan isimler listesinde 1. Sırada yer aldı. Merve Boluğur 5.160.159 okunma sayısına ulaştı. SERDAR ORTAÇ Serdar Ortaç, çok konuşulan konular içinde 2 sırada yer aldı. Serdar Ortaç 2.637.733 okunma sayısına ulaştı. MERT ÇİLLER Mert Çiller çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Mert Çiller 2.294.790 okunma sayısına ulaştı.