Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
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Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim değerlendirme raporunda Pınar Gültekin, Sibel Can ve Matild Manukyan'ın Mirası isimleri 10-17 Ağustos haftasının en çok konuşulan kişiler olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
17.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:37

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 10-17 Ağustos arası en çok konuşulan kişiler analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Pınar Gültekin, Sibel Can, ve Matild Manukyan'ın Mirası gündemin ana isimleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 10-17 Ağustos arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan kişileri belirledi. Gündemin ana konusu Pınar Gültekin, Sibel Can ve Matild Manukyan'ın Mirası oldu.

İşte gündemi belirleyen isimler:

PINAR GÜLTEKİN

Pınar Gültekin en çok konuşulan isimler listesinde 1. sırasında yer aldı. Pınar Gültekin 7.840.562 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

SİBEL CAN

Sibel Can, çok konuşulan konular içinde 2 sırada yer aldı. Sibel Can 2.284.22 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

MATİLD MANUKYAN'IN MİRASI

Matild Manukyan'ın Mirası çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Matild Manukyan'ın Mirası 1.733.070 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 10-17 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

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