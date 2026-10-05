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Züleyha Ortak Dağ'dan 45. Yıl Gecesi'ne müzik sürprizi

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Züleyha Ortak Dağ'dan 45. Yıl Gecesi'ne müzik sürprizi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve TRT programcısı Züleyha Ortak Dağ, pazar akşamı Ceren İthalat’ın 45. yıl kutlama programının sunuculuğunu üstlendi. Gecenin sunumunu gerçekleştiren Ortak Dağ, sahnede yaptığı müzik sürpriziyle de davetlilere renkli anlar yaşattı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen konukların katıldığı gecede yalnızca sunuculuk yapmakla kalmayan Züleyha Ortak Dağ; Kürtçe ve Arapça eserlerin yanı sıra Karadeniz ezgilerini de seslendirdi. Farklı yöre ve kültürlerden eserleri aynı sahnede buluşturan sanatçı, performansıyla davetlilerden büyük ilgi gördü.

SEVENLERİNE MÜJDEYİ VERDİ

“Sahnede hem sunumla hem de türkülerle sizlerle olmak çok kıymetli” sözleriyle geceden duyduğu mutluluğu dile getiren Ortak Dağ, sevenlerine bir de müjde verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Züleyha Ortak Dağ, TRT Müzik ekranlarında izleyiciyle buluştuğu programının yeni dönemde de devam edeceğini duyurdu.

Sunuculuk ve sanatçı kimliğini aynı sahnede buluşturan Ortak Dağ, Ceren İthalat’ın 45. yıl gecesinde farklı dillerden ve Anadolu’nun farklı coğrafyalarından ezgilerle davetlilere özel bir müzik yolculuğu yaşattı.

Kaynak: Haberler.com
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