Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan yok mu, nerede, neden yok, yarışmadan mı ayrıldı? 3 Şubat 2023 Serkan Bey nerede, yarışmada niye yok?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün Serkan Bey programda yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan yok mu, neden yok, yarışmadan mı ayrıldı? 3 Şubat Serkan Bey nerede? merak etti. İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Bey neden yok, programdan mı çekildi, programa ne zaman geri dönecek?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN BEY YOK MU, NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bugünkü 3 Şubat Cuma 2023 bölümünde Serkan Bey programda yer almadı. Serkan Bey'in yarışmada neden bulunmadığı henüz bilinmiyor. Detayları aktaracağız.

Zuhal Topal'ın yaptığı açıklamaya göre Serkan Bey'i en son dün Tuğba Hanım'ın gördüğünü belirtti. Herhangi bir sorun olmadığını belirten Serkan Bey büyük final için dinlenmesini istediğini belirtti. Fakat bugün programda yer almadı. İlerleyen dakikalarda yarışmaya dahil olursa puanlarının geçerli olacağı belirtildi.

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Zuhal Topal'ın yaptığı açıklamaya göre maalesef Serkan Bey'in yarışmaya gelemediğini belirtti. Haliyle Serkan Bey'in tüm hafta boyunca puanları silinmiş oldu. Şuanda yarışmada 4 kişi mevcut. 4 kişiden bir isim şampiyon olacak. Serkan Bey'in puanları geçersiz kabul edildi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SERKAN BEY KİMDİR?

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Serkan Bey 28 yaşında ve aslen İzmirli'dir. İstanbul'da yaşayan Serkan Bey halkla ilişkiler müdürüdür. İkizler burcu olan Serkan Bey bir ablası var ve 2 kardeştir. Yemek kursu alan Serkan Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 30 Ocak Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 30 Ocak'ta yarışan Serkan Bey yarışmacılardan toplam 26 puan almıştır.