Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz programında haftanın kazananı ve ödülün sahibi olan isim büyük bir merakla bekleniyordu. Tüm hafta boyunca yarışmacılar, hazırladıkları menülerle hem lezzet hem de sunum açısından en iyi performansı sergilemek için çaba gösterdi. Heyecan dolu finalde ise birinci seçilen isim, haftanın en yüksek puanını alarak ödülün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ VE ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi açıklanınca haberimize ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.