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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

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TV8'in sevilen yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz seyirciler tarafından takip ediliyor. Birçok kişinin haftanın yarışmacılarını tanımak için onları araştırıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Ayşe Yıldız kimdir? Ayşe kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

YEMEKTEYİZ AYŞE YILDIZ KİMDİR?

Ayşe Yıldız, 49 yaşındadır. 2 çocuk annesi olan Yıldız'ın Düzce'li olduğu biliniyor. Mutfakta kendine güvenen Ayşe Yıldız, özellikle yarışma boyunca sunduğu lezzetlerle dikkat çekiyor. İddialı bir menü tercih eden Ayşe Yıldız'ın neler yapacağı merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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