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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı?
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Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı popüler yemek yarışması programı 'Yemekteyiz' de 150 bin TL'lik büyük ödülün kazananı merak konusu oldu. Yarışmacıların birbirinden lezzetli yemeklerle yarıştığı programda kimin kazandığı büyük merakla bekleniyor.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen yemek yarışması programı 'Yemekteyiz', 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibiyle ilgili heyecan sürüyor. Yarışmacıların çeşitli lezzetler hazırladığı bu programda, kimin ödülü kazanacağı merakla bekleniyor. Yarışmanın izleyicileri, haftanın finalinde en yüksek puanı alacak yarışmacıyı tahmin etmeye çalışırken, aynı zamanda bu haftaki rekabetin nasıl geçtiğine dair detayları da takip ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 150 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta kimin kazandığı henüz bilinmiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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