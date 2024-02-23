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YEEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA?

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Ünlü televizyon sunucusu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen popüler yemek yarışması 'Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışma, izleyicilerin beğenisine sunulan lezzetli yemekler ve kıyasıya rekabeti ile dikkat çekiyor. Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz yeni yarışmalarla haftaya başladı. Birçok kişi bugün yayınlanacak bölümü araştırıyor. Dün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Mustafa Bey yarışmıştı. Peki, bugün yarışmada neler olacak? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MUSTAFA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Şubat yarışmacısı Mustafa Bey oldu. Mustafa Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

  • Ayşe: 2
  • Hacer: 2
  • Menekşe: 3
  • Necmettin: 1

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYŞE KAÇ PUAN ALDI?

  • Hacer:5
  • Necmettin: 6
  • Mustafa: 4
  • Menekşe: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MENEKŞE KAÇ PUAN ALDI?

  • Mustafa: 7
  • Hacer: 6
  • Ayşe: 5
  • Necmettin: 7
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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