Zühal Can kimdir? Zühal Can neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar ne?

Can Holding'e yönelik yürütülen geniş çaplı mali suç soruşturmasında, kritik isimlerden biri olarak Zühal Can gözaltına alındı. MASAK raporları ve savcılığın elindeki deliller doğrultusunda, Zühal Can'ın örgüt yapısı içinde aktif rol aldığı, şirketler arasındaki şüpheli para hareketlerinde ve mali işlemlerde yer aldığı iddia ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZÜHAL CAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Zühal Can, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 26 şüpheli arasında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Zühal Can'ın ikamet adresinde yapılan aramada dijital materyaller, belgeler ve değerli evraklara el konuldu.

Zühal Can'ın gözaltına alınma nedeni, örgütsel yapılanma içerisinde aktif bir rol oynadığı şüphesidir. İddialara göre, Can Holding'e bağlı şirketlerde gerçekleştirilen şüpheli para transferleri, faturasız işlemler ve sahte belgelerle yürütülen mali faaliyetler içinde Zühal Can'ın doğrudan veya dolaylı bir şekilde yer aldığı değerlendiriliyor.

Savcılık, bu kapsamda Zühal Can'ın da soruşturmanın merkezindeki kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinde rol üstlenmiş olabileceğini öne sürmektedir.

ZÜHAL CAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Zühal Can hakkında yöneltilen suçlamalar, Can Holding'e yönelik yürütülen örgütlü mali suç soruşturması kapsamında değerlendirilmektedir. Bu suçlamalar arasında:

Suç gelirlerinin aklanmasına iştirak etmek

Vergi kaçırmaya yönelik işlemlerde rol almak

Sahte belge ve faturasız işlem organize etmek veya desteklemek

Örgütsel yapı içerisinde sorumluluk üstlenmek

Zühal Can'ın da aralarında yer aldığı şüphelilerin, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden elde edilen yasa dışı kazançların, şirketler arası transferlerle gizlendiği, bu süreçte sorumlulukların eşler ve aile bireyleri arasında paylaştırıldığı öne sürülüyor.

ZÜHAL CAN KİMDİR?

Zühal Can, Can Holding'in üst düzey yöneticilerinden Murat Can'ın eşi olarak bilinmektedir. Kamuya açık kaynaklarda kendisi hakkında sınırlı bilgi bulunmakla birlikte, soruşturma kapsamında adı geçen şirketler üzerinde dolaylı ortaklık ya da yönetimsel etki sahibi olabileceği değerlendirilmektedir.

İddialar, Zühal Can'ın sadece aile bağlarıyla değil, aynı zamanda holdingin mali yapılanması ve şirketler arası şüpheli para hareketleri içerisinde aktif bir rol almış olabileceğine işaret ediyor.

ZÜHAL CAN OLAYI NEDİR?

"Zühal Can olayı" ifadesiyle kastedilen, Can Holding'e yönelik yürütülen büyük çaplı soruşturmanın içinde Zühal Can'ın adının geçmesidir. Bu olay:

Can Holding'e bağlı 121 şirketin mal varlığına el konulması,

MASAK raporlarıyla desteklenen kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamaları,

Bu şirketlerin yasadışı gelirleri medya, enerji, finans ve eğitim gibi sektörlere yatırarak meşruiyet oluşturma çabası gibi unsurları içermektedir.

Zühal Can, bu yapının içinde yer aldığı değerlendirilen isimlerden biri olup; hakkındaki soruşturma, belgelere dayalı mali hareketlilik, şirket ortaklıkları, ve dijital izlerle desteklenmektedir.