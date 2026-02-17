Haberler

Züber'in sahipleri gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt dahil 17 kişi gözaltına alındı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt ile oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze bulunuyor.
  • Operasyonda 52,46 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyonda atıştırmalık markası Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt sahil 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze de bulunuyor.

Züber'in sahipleri gözaltına alındı

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan KOÇAN

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat:02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

52,46 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir"

Çağla Taşcı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıWhite Turqo:

Eğer züberin sahiplerinde birşey çıkmazsa. Gofret satan zenginin bu işte parmağı vardır derim.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

DOMUS ETİ KATLIYO HER YEDİĞİZEMİZE AMA BELKİDE EN BASİTİ BU

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

