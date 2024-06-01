Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler açıklama yaptı mı?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının sözde bölgesel seçim çalışmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Güler, "Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına, bir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz" dedi. Peki, Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler açıklama yaptı mı?

ZORUNLU ASKERLİK DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruyu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir" diye yanıtladı.

BAKAN GÜLER AÇIKLAMA YAPTI MI?

İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nı izleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aralarında Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik'in de olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu. 45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük 'Birleşik Müşterek Tatbikatı' EFES-2024'ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler şöyle konuştu: "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa'da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor."