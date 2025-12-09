Haberler

Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var

Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan başörtülü kızlara tepki var
Ankara'da iki kadın, kapalı oldukları için bir kafede ayrımcılığa uğradıklarını öne sürerek tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaştıkları videoda yaşadıklarını anlatan kadınlara kullanıcıların büyük bölümü inanmadığını belirten yorumlar yaparken, olay "reklam ve kurgu" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

  • İki kadın, Ankara'da bir kafede kıyafetleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını iddia etti.
  • Kadınlar, işletme çalışanlarının kendilerine karşı isteksiz ve soğuk davrandığını belirtti.
  • Kadınların videosuna sosyal medyada olumsuz yorumlar yapıldı.

Ankara'da iki kadın, gittikleri bir kafede kıyafetleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını iddia ederek tepki gösterdi. Kadınlar, işletmeye girdiklerinde çalışanların kendilerine karşı isteksiz ve soğuk davrandığını ifade etti.

"KAPALIYIZ DİYE BİZE..."

Kadınlar, yaşadıkları durumu "Kapalıyız diye bize 'hoş geldiniz' bile demediler. Bizim paramız yok mu sanıyorsunuz? O kredi kartını patlattırmayın bana. Dükkandaki buzdolabını aldırmayın bana" sözleriyle dile getirdi.

"BUNLARIN MAĞDURİYETLERİ BİTMEDİ"

Zorbalandıklarını kahkaha atarak anlatan genç kızların videosunun altına "Her gün birileri nasıl fenomen oluruz diye uğraşıyor", "Bunların mağduriyeti bitmedi", "Ayrıcalık ve özel ilgi beklediyseniz zaar", "Reklamve kurgu", "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki", "Ben sizi iş yerime değil vime misafir almam" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (9)

İslam İSLAMOĞLU:

Kaşar fiyatlarına zam yolda…

BÜLENT ÇELEBİ:

Kafeler zaten kapalı bayanlarla dolu neyin ayrımcılığı

Fırat Duran:

Ne anlatıyonuz siz?

Sedat Macit:

o.....kapalısı açıgı olmaz o...o...her zaman.

Güray Dilli:

Seçim zamanı yaklaştığında , oy kaybı olduğunda vb malzeme hazır , bir türlü bitmeyen kapalı baş , türban teranesi. Yeter artık , isteyen istediği gibi giyiniyor , yaşıyor zaten . İkide bir kaşımanın anlamı ne

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title