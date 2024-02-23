Ziya Polat kimdir? Cumhur İttifakı Adıyaman Belediye Başkan adayı kim oldu?
AK Parti Adıyaman adayı kim oldu? Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? Cumhur İttifakı, Adıyaman Belediye Başkan adayını açıkladı. Aday olarak Ziya Polat ismini belirleyen ittifak, yerel seçimlerde iddialı olduğunu gösterdi. Ziya Polat'ın kim olduğu ve politik geçmişi merak konusu oldu.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Ak Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat kimdir? Ziya Polat kimdir? Cumhur İttifakı Adıyaman Belediye Başkan adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...
ZİYA POLAT KİMDİR?
- 20 Temmuz 1973 tarihinde İzmit'te doğdu. Orta öğretimini Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
- Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Dokuz ay süreli mesleki ve lisans eğitimini İngiltere'nin Nottingham şehrinde, Nottingham Üniversitesinde tamamladı. 86. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile bitirerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 'Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi' konulu Yüksek Lisans yaptı.
- Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı, Bursa Kestel ve Ankara Mamak ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.
- Vali Polat evli ve 4 çocuk babasıdır.