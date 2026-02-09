Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda 'U' dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonrası yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, hastanede 11 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.
- Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda 30 Ocak'ta meydana gelen zincirleme kazada yaralılara yardım ederken ağır yaralanan hemşire Hüsniye Sevli, 11 gün sonra hayatını kaybetti.
- Kaza, otoyolda yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapmaya çalışan bir tırın yolun ortasında kalması ve yoğun sis ile yağışta 7 aracın karışması sonucu gerçekleşti.
- Zincirleme kazada tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ve Ali İhsan Akdağ hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.
'U' dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonrası yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, hayatını kaybetti.
Kaza, 30 Ocak günü Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Nizip istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda 'U' dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki tır, dönüş yapamayınca yolun ortasında kalmıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yolun ortasında kalan araçtan inen sürücü yoğun sis ve yağışın hakim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalışmış, bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri tır sürücüsüne çarparken, daha sonrasında kazaya 7 araç daha karışmıştı. Yaşanan zincirleme kazada tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ali İhsan Akdağ (56) hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.
YARALILAR YARDIM ETMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI
Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Hüsniye Sevli, feci kazada yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Genç sağlıkçı, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Genç sağlıkçının cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.