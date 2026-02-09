Haberler

Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda 'U' dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonrası yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, hastanede 11 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

  • Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda 30 Ocak'ta meydana gelen zincirleme kazada yaralılara yardım ederken ağır yaralanan hemşire Hüsniye Sevli, 11 gün sonra hayatını kaybetti.
  • Kaza, otoyolda yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapmaya çalışan bir tırın yolun ortasında kalması ve yoğun sis ile yağışta 7 aracın karışması sonucu gerçekleşti.
  • Zincirleme kazada tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ve Ali İhsan Akdağ hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

    'U' dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonrası yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, hayatını kaybetti.

    Kaza, 30 Ocak günü Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Nizip istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda 'U' dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki tır, dönüş yapamayınca yolun ortasında kalmıştı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Yolun ortasında kalan araçtan inen sürücü yoğun sis ve yağışın hakim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalışmış, bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri tır sürücüsüne çarparken, daha sonrasında kazaya 7 araç daha karışmıştı. Yaşanan zincirleme kazada tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ali İhsan Akdağ (56) hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

    YARALILAR YARDIM ETMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

    Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Hüsniye Sevli, feci kazada yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

    11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Genç sağlıkçı, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Genç sağlıkçının cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
    Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

    Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
    Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

    Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
    Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

    Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
    Yorumlar (4)

    Haber YorumlarıDeniz Baştürk:

    Çok üzüldüm mekanı cennet olsun inşallah.

    Haber YorumlarıLeven Ergün:

    ERTESI GUN UNUTULUR YINE U DONUS DEVAM EDER

    Haber YorumlarıSelim Adanalı:

    vah kuzum Rabbim rahmetiyle karşılasın İnşallah. ailesine sabrı ihsan diliyorum

    Haber YorumlarıGüven önemlş:

    tırlar trafikten çekilsin TCDD geliştirilsin

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

