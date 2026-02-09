Zincirleme kazada ağır yaralanan hemşire 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

'U' dönüşü yapmaya çalışan tırın neden olduğu zincirleme kaza sonrası yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire, hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Ocak günü Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Nizip istikametinde meydana gelmişti. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda 'U' dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki tır, dönüş yapamayınca yolun ortasında kalmıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yolun ortasında kalan araçtan inen sürücü yoğun sis ve yağışın hakim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalışmış, bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri tır sürücüsüne çarparken, daha sonrasında kazaya 7 araç daha karışmıştı. Yaşanan zincirleme kazada tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Ali İhsan Akdağ (56) hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

YARALILAR YARDIM ETMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Hüsniye Sevli, feci kazada yaralılara yardım etmek isterken arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Genç sağlıkçı, tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Genç sağlıkçının cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.