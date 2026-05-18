Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar

1860 Münih taraftarları, Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamalarına sızarak küfürlü pankart açtı. Pankartın uzun süre Bayern taraftarları tarafından taşınması dikkat çekti.

Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamaları sırasında Almanya’da gündem olan bir olay yaşandı. 1860 Münih taraftarları kutlamalara sızarak dikkat çeken bir pankart açtı.

KUTLAMALARA SIZDILAR

Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anlarda 1860 Münih taraftarları Bayern Münih taraftarlarının arasına karıştı. Daha sonra tribünlerde dikkat çeken bir pankart açıldı.

KÜFÜRLÜ PANKART AÇILDI

Taraftarların açtığı pankartta Almanca küfürlü ifade olan “Bauern Hurensöhne” yazdığı görüldü. Söz konusu ifadenin “Köylü o… çocukları” anlamına geldiği belirtildi.

UZUN SÜRE FARK EDİLMEDİ

Olayın en dikkat çeken kısmı ise pankartın uzun süre fark edilmeden Bayern Münih taraftarları tarafından taşınması oldu. Kutlamalar sırasında pankart tribünlerde dolaşmaya devam etti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede futbol dünyasında dikkat çekti. Almanya’daki ezeli rekabet nedeniyle yaşanan olay büyük yankı uyandırdı.

