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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?

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Zilhicce ayının ne zaman başladığı merak ediliyor. Zilhicce ayı Müslümanlar için büyük önem taşır. Bu ay, Müslümanlar için büyük önem taşıyan birçok dini ibadeti ve bayramı barındırır. Özellikle Hac ibadetinin gerçekleştirildiği ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı dönemdir.

Zilhicce ayında yapılacak ibadetler araştırılıyor. Müslümanlar, Zlhicce ayını ibadetle geçirmek için yapabilecekleri duaları ve zikirleri aratıyor. Zilhicce ayı 7 Haziran Cuma günü (bugün) başlıyor. Peki, bu ayda hangi ibadetler yapılır? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre, yılın 12. ve son ayıdır. 2024 yılında 7 Haziran Cuma günü başlayacak.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?

ZİLHİCCE ORUCU NEDİR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak, İslam dini kaynaklarında tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) bu günlerde oruç tuttuğu rivayet edilir.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce'nin 9. günü olan Arefe günü oruç tutmak, büyük sevap olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun, bir önceki yılın ve bir sonraki yılın günahlarına kefaret olacağı belirtilir?.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurban Bayramı Dini Gündem Yaşam Dünya Haberler

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