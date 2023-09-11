Zilan Duru kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Zilan Duru oynadığı diziler ve filmler nelerdir?

Sinema ve dizi oyuncusu Zilan Duru, 20 Temmuz 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Başarılı oyuncu rol aldığı dizilerle ve sosyal projelere destek vermesiyle dikkat çekiyor. Seyircilerin araştırdığı konuların başında ise Zilan Duru kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Zilan Duru oynadığı diziler nelerdir? Yer alıyor. İşte detaylar…

İlk, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Zilan Duru, Anadolu Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde öğrenim görmüştür. Başarılı oyuncu seyirciler tarafından araştırılmaktadır. Peki, Zilan Duru kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Zilan Duru oynadığı diziler nelerdir? İşte detaylar…

ZİLAN DURU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ KİM?

Zilan Duru 1988 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Kariyerine 2002 yılında başlayan Zilan Duru, çeşitli dergi ve katalog çekimlerinde yer aldı ve bölgesel televizyonlarda sunuculuk deneyimi kazandı. 2006 yılında oyunculuk kariyerine adım attı. 2010'da Avon Yüz Güzeli yarışmasında birinci seçildi ve "Avon Güzeller Güzeli" yarışmasında da ikinci oldu, bu başarılarla dikkatleri üzerine çekti.

Mart 2011'de vizyona giren "Kir" (Qırej) adlı sinema filminde başrol oynayarak kadın hakları ve koruculuk sistemi konularına odaklandı. Aynı zamanda birçok dizi projesinde de başarılı performans sergiledi. Zilan Duru, sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak destek veren bir sanatçı olarak da tanınmaktadır.

Zilan Duru'nun özel hayatı hakkında bilgi bulunamamıştır.

ZİLAN DURU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER NELERDİR?

Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (TV Dizisi, Olivya-Gülbahar,2013)

Kir ((Qırej) (Zilan, Sinema Filmi, 2011)

Derin Sular (Ceren Kozlu, TV Dizisi, 2011)

Lale Devri (4 Sezon, Lale Devri, TV Dizisi, Zehra, 2010-2013)

Zor Sevda (Elif, TV Filmi, 2008)

Memleket Hikayeleri - Ceviz Oynamaya mı Geldin? (Gülsüm, TV Filmi, 2007)

Memleket Hikayeleri - Aman Doktor (Ayşegül, TV Filmi, 2007)

Kuzey Rüzgarı (Umut, TV Dizisi, 2007)

Memleket Hikayeleri: Evlerinin Önü Mersin (Nihan, TV Filmi, 2006)

Acemi Cadı (Zümrüt, TV Dizisi, 2006)

Büyük Buluşma (4 Sezon, TV Dizisi, Aslı, 2004-2007)