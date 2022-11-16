Zeynep Tokuş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Zeynep Tokuş'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zeynep Tokuş geliyor. Zeynep Tokuş'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Zeynep Tokuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte detaylar...

Gündemde yer alan isimler arasında Zeynep Tokuş geliyor. Peki, Zeynep Tokuş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeynep Tokuş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş (d. 1977, Ankara), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Zeynep Tokuş doğum tarihi : 1977

1977 Zeynep Tokuş kaç yaşında : 45 yaşında

45 yaşında Zeynep Tokuş aslen nereli : Ankara doğumlu

Ankara doğumlu Zeynep Tokuş mesleği ne : Oyuncu

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi Çocuklar Duymasın Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır (2004) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş insanı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden 5 Aralık 2001 tarihinde Kanada'da doğum yaparak oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk'le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

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