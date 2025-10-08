Son günlerde magazin ve sanat dünyası adeta çalkalanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, adı geçtiği konuşulan ünlü isimler arasında Zeynep Meriç Aral Keskin de yer alıyor. Peki, Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Zeynep Meriç Aral Keskin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN KİMDİR?

Zeynep Meriç Aral Keskin, Türkiye'nin tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında tanınan isimlerden biridir. Genç yaşta başladığı sanat hayatında birçok projede yer alan Aral Keskin, performansları ve ekran başarısıyla dikkat çekiyor. Sanat camiasında aktif olan isim, aynı zamanda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Son dönemde adının medyaya yansıması, hayranları ve kamuoyunda merak uyandırdı. Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündem olan Aral Keskin, güncel gelişmelerle birlikte daha fazla konuşulmaya başladı.

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla kamuoyunca tanınan isimler hakkında operasyon başlattı.

Zeynep Meriç Aral Keskin'in adı da soruşturma listesinde yer alıyor. Ancak yetkililer, Aral Keskin hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını açıkladı. Sadece ifadeleri alınacak ve kan örnekleri temin edilecek. İşlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılması bekleniyor.

ZEYNEP MERİÇ ARAL KESKİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Aral Keskin'in adı soruşturma kapsamında geçiyor ancak gözaltına alınmadı. Yetkililer, sürecin amacının kanıt toplamak ve iddiaları doğrulamak olduğunu belirtiyor. Soruşturma, yalnızca ifadeler ve kan örnekleri üzerinden yürütülecek.

Zeynep Meriç Aral Keskin'in bu süreçte suç isnadıyla karşı karşıya olmadığı, önleyici ve doğrulayıcı nitelikte bir prosedürün parçası olduğu vurgulanıyor.