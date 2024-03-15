Zeynep Candan Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Nilüfer Belediye Başkan adayı Zeynep Candan Albayrak kaç yaşında, nereli?
Zeynep Candan Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Zeynep Candan Albayrak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Zeynep Candan Albayrak hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Zeynep Candan Albayrak'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Zeynep Candan Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Nilüfer Belediye Başkan adayı Zeynep Candan Albayrak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK KİMDİR?
Zeynep Candan Albayrak, Yeniden Refah Partisi Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Nilüfer Belediye Başkan adayı Zeynep Candan Albayrak öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.