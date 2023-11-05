Zeynep Atılgan kimdir? Zeynep Atılgan mesleği ne, kaç yaşında Zeynep Atılgan hayatı ve biyografisi!

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ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

2002 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisidir. 2018 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır. Kamera Önü dersleri aldıktan sonra "Othello" adlı tiyatro oyununda rol almıştır. Reklam projelerinde de yer almıştır. 2021 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde konuk oyuncu olarak görev almış, ardından "Yargı" dizisinde Parla karakterini canlandırmıştır. Zeynep Atılgan'ın İnstagram adresi @zeyatilgan'dır. 21 yaşındadır.