Zeynep Arıkan’dan okul saldırısı sonrası kritik uyarı

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve büyük üzüntüye yol açan silahlı saldırının ardından, Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Arıkan önemli açıklamalarda bulundu. 15 Nisan’da Onikişubat ilçesinde meydana gelen saldırıda 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 13 öğrencinin yaralandığını hatırlatan Arıkan, yaşanan acının yalnızca aileleri değil, tüm toplumu derinden etkilediğini vurguladı.

“ÇOCUK NE GÖRÜYORSA ONA DÖNÜŞÜR” UYARISI

Düzenlenen basın toplantısında çocukların psikolojik gelişimine dikkat çeken Arıkan, özellikle dijital dünyanın etkilerine vurgu yaptı. Çocukların maruz kaldığı içeriklerin davranışları üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Arıkan, “Çocuk ne görüyorsa ona dönüşür. Bugün çocuklarımız dijital dünyanın yoğun etkisi altında büyüyor. Denetimsiz içerikler, özellikle şiddeti normalleştiriyor” sözleriyle önemli bir uyarıda bulundu. Bu durumun çocukların algı dünyasını doğrudan etkilediğini belirten Arıkan, dijital içeriklerin denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

AİLELERE VE TOPLUMA ORTAK SORUMLULUK ÇAĞRISI

Ailelere de önemli görevler düştüğünü ifade eden Arıkan, travmatik olayların çocuklar üzerindeki etkisinin doğru yönetilmesi gerektiğini söyledi. Çocukların duygusal durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Arıkan, “Gerekirse profesyonel psikolojik destek almaktan çekinilmemeli” ifadelerini kullandı. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Arıkan, açıklamasının sonunda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti.

Haber: Muhammet Özer