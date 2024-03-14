Zeynel Abidin Turan kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - İznik Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Turan kaç yaşında, nereli?
Zeynel Abidin Turan kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- İznik Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Turan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -İznik Belediye Başkan adayı olan Zeynel Abidin Turan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Zeynel Abidin Turan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Zeynel Abidin Turan kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - İznik Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Turan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ZEYNEL ABİDİN TURAN KİMDİR?
Zeynel Abidin Turan, Yeniden Refah Partisi Bursa- İznik Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - İznik Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Turan biyologtur ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.