Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner nereli? Detaylar haberimizdedir…

ZEYNEL ABİDİN FİDANER KİMDİR?

Zeynel Abidin Fidaner, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.