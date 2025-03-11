1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Zeydan Karalar kimdir? Halk TV konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli?

Zeydan Karalar kimdir? Halk TV konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Halk TV konuğu Zeydan Karalar kimdir ve Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor.

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez'de doğdu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun oldu.1981'de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

79-85 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası'nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i , 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu.

7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.

Zeydan Karalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu
img

Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
img

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.