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Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek?

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24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti. Peki, Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek?

ZEYDAN KARALAR ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Milletvekili Ali Bozan yaptığı konuşmada, "Adaylarımıza ve Adana'daki DEM partililere bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Adana'da bizim herhangi bir ittifakımız yok. Adana'da herhangi bir kent uzlaşımız yok. Tam da bu nedenle birileri algı yaratmaya çalışıyor. Yalnız aldığımız kulis bilgilerine göre önümüzdeki günlerde Adana'da bizim aslında ittifak yaptığımızı iddia eden siyasi partilerin Seyhan'da Ceyhan'da Yüreğir'de Çukurova'da ve Büyükşehir'de DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini duyduk. Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar" dedi.

Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek?

ADANA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Geçtiğimiz günlerde ASAL Araştırma tarafından tarafından yapılan Adana anketine göre; kentte kıran kırana bir yarış var. Anketten Zeydan Karalar yüzde 40.3 ile birinci çıkarken AK Partili Fatih Mehmet Kocaispir ise 39.2'lik oranla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti bayrağı altında Adana Büyükşehir Belediyesi yarışlarına dahil olan Ayyüce Türkeş Taş'ın yüzde 7.6'lık kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz ise oyların yüzde 4,6'sını alabildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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