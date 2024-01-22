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Zemheri ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor? Zemheri 2024 ne zaman?

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Zemheri ne zaman çıkıyor? 2024 Zemheri ayı ne zaman çıkıyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sıcaklıklar arasındaki farkın fazla olması ile dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesidir. Zemheri ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor? Zemheri 2024 ne zaman?

2022 yılında Zemheri ne zaman çıkıyor sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Zemheri ayı veya dönemi, kış aylarının başlamasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer almaktadır. Zemheri, kış mevsiminin ilk yarısını ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmakta. Peki, zemheri ne zaman? Zemheri ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor? Zemheri 2024 ne zaman?

ZEMHERİ NE ZAMAN?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

ZEMHERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

40 günlük bir dönemi kapsayan Zemheri ayında, bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla görülür. Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

ZEMHERİ AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Öte yandan zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere geçmişte atalarımız tarafından "zemheri zürafası" yakıştırmasını yapılmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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