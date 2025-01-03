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Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)?

Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)?
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Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek. Peki, Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)?

Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak. Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)?

ZEMBİLLİ KONUSU NE?

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.

ZEMBİLLİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor.

Zembilli ne demek, Zembilli anlamı ne (ATV)?

OYUNCULARI

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

ZEMBİLLİ NE DEMEK?
Zembilli:

Halk ağzı: Çalıştığı kapıda hırsızlığı âdet edinmiş erkek aşçı.

TDK Zembil:

İsim, Arapça zinbil: Hasırdan örülmüş saplı torba:

"Evin sabah alışverişini yapmış, elimde zembil, çarşıdan dönüyorum." - Necati Cumalı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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