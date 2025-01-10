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Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek. Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli'de ekrana gelecek. Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZEMBİLLİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zembilli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekiliyor.

ZEMBİLLİ OYUNCULARI KİM?

Adem Kozlu (Emre Dinler): Zembilli kasabasının motor tamircisi, sözünün eri, gözü pek, mert, yiğit bir delikanlı… Aynı zamanda da pehlivan. Adem, gönlünü, kardeşinden öte sevdiği dediği Murad'ın kız kardeşine, Fidan'a kaptırmıştır.

Esma Selek (Sude Zülal Güler): Gönlü öyle bir sevdaya düşmüştür ki, ne kavuşması mümkündür, ne de arkada bırakması... Sözünü esirgemeyen, inandığından vazgeçmeyen, dışı sert, içi narin, güzeller güzeli bir kızdır Esma…

Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu): Herkes onu neşesiyle, gülüşüyle bilir. Bir güvercinin kanadında sevda şiirleri konardı penceresine. Kasabanın pehlivan delikanlısı, Adem'le sevdalıydılar birbirlerine.

İlyas Dibekçi (Atakan Hoşgören): İstediğini elde etmek için yapmayacağı şey yoktur İlyas'ın. Sevgisiz ve yalnız büyümenin cezasını herkese keser. İlyas'a göre aşk için her şey mübahtır…

Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk): En büyük hayali müzisyenlik olduğu için köy düğünlerinde, sünnetlerde, nişanlarda şarkıcılık yapar ama kasabanın fırıncısıdır Kadir. Hiç anlaşamadığı babasıyla başı derttedir. İflah olmaz şekilde aşık olduğu kızı kaçıracak kadar gözünü karartır..

Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak): Sevdasının peşinden gidecek kadar cesur olan Nuran, bu dikenli yolu gül bahçesine çevirecektir. Oldukça sade ve duru görünüşü, yüreğindeki aydınlığın bir yansımasıdır. Akıllı ve hamarattır.

Vahit Selek (Aykut Yılmaz): Kasabanın müezzini, gönlü güzel, bir mübarek adamdır Vahit. Kimsesizdir ama kardeşim dediği dostları vardır. Bir de yüzüne bakmaya bile cesaret edemediği bir sevdiği… İyi niyetinden ve kimseye hayır diyemediğinden başı dertten kurtulmaz.

Zembilli 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tarık Savran (Yalçın Hafızoğlu): Annesinin göz bebeği, dedesinin gönül yarası, hem veteriner, hem define avcısı… Sürekli arayan, bulunca tamamlanacağına inanan, hayalperest, neşeli, güçlü bir adamdır Tarık. Kardeş gibi bildiği dostlarına düşkündür, onlar için ne gerekiyorsa yapar.

Gülnur Taşçı (Melis Özçimen): Gözü yükseklerdedir Gülnur'un. Herkesi, her şeyi küçümser. Havalıdır, alımlıdır, biraz artistliğe düşkündür.

Şükran Elmaz (Melisa Bostancıoğlu): Mütevazi, kendi halinde, aklı başında bir kızdır Şükran. Abisi Necip'in tersine herkesin iyiliğini, mutluluğunu ister. Gönül almaya, küsleri barıştırmaya çalışır.

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

ZEMBİLLİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI, KURGU MU?

Zembilli dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ZEMBİLLİ KONUSU NE?

Zembilli, Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Güçlü ve sıcak anlatımıyla Zembilli, Anadolu'nun kalbindeki bir kasabanın, aslında ne kadar derin ve dokunaklı hikâyeler barındırdığını gözler önüne serecek.

ZEMBİLLİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zembilli 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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