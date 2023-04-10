2023 seçimlerine kısa zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar partilerin milletvekili aday listelerini araştırıyor. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, AK Parti de milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Seçimde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR'lı isimler de AK Parti listesinde yer buldu. En çok merak edilenler arasında ise Zekeriya Yapıcıoğlu yer aldı. Peki, Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu hangi partiden aday? Zekeriya Yapıcıoğlu nereden aday oldu?

Ak Parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'lı isimlerin de hangi illerden aday gösterileceği belli oldu. AK Parti listelerinde yer alan isimlerden biri ise Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Vatandaşlar ise Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu hangi partiden aday? Zekeriya Yapıcıoğlu nereden aday oldu? sorularını araştırıyor.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?



Zekeriya Yapıcıoğlu (d. 1966; Batman), Kürt kökenli Türk siyasetçi ve hukuk adamı. 30 Haziran 2013'ten 21 Mayıs 2018'e dek Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığı yapmıştır. Yapıcıoğlu 2018 seçimlerinde Bağımsız Milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Ardından 2 Haziran 2021 tarihinde Hüda Par 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmiştir.

Özgeçmiş

1966 yılında Batman'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yaptı. Hüda Par'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi.

21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti.

2 Haziran 2021 tarihinde partisinin (HÜDA PAR) 4. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığına seçilmiştir.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU HANGİ PARTİDEN ADAY?

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ise AK Parti listelerinde Gaziantep 6. sıradan aday oldu.