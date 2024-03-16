Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli?
Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -İncesu Belediye Başkan adayı olan Zekeriya Karayol hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Zekeriya Karayol'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ZEKERİYA KARAYOL KİMDİR?
Zekeriya Karayol, Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol elektronik mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.