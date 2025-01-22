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Zehra Sena Gültekin kim, öldü mü? Bolu otel yangınında Zehra Sena Gültekin ve ailesine ne oldu?

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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirleniyor. Zehra Sena Gültekin öldü mü sorusu bu süreçte sıkça gündeme geldi. Peki, Zehra Sena Gültekin öldü mü? Bolu otel yangınında Zehra Sena Gültekin ve ailesine ne oldu? İşte detaylar!

Zehra Sena Gültekin kim, öldü mü? Yangında hayatını kaybeden 76 kişi arasında Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişinin yer aldığı açıklandı. Bu trajik olay, Türkiye'yi yasa boğdu. Kartalkaya'daki yangın, yalnızca kayıpların sayısıyla değil, her birinin geride bıraktığı hikâyelerle de kalpleri derinden etkiledi. Peki, Zehra Sena Gültekin öldü mü? Bolu otel yangınında Zehra Sena Gültekin ve ailesine ne oldu? Detaylar haberimizde...

ZEHRA SENA GÜLTEKİN ÖLDÜ MÜ?

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 76 vatandaşımızın kimlikleri belirlenirken her birinin hikayesi de yürekleri sızlattı. THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor.

Zehra Sena Gültekin öldü mü? Bolu otel yangınında Zehra Sena Gültekin ve ailesine ne oldu?

ZEHRA SENA GÜLTEKİN VE AİLESİNE NE OLDU?

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

Zehra Sena Gültekin kim, öldü mü? Bolu otel yangınında Zehra Sena Gültekin ve ailesine ne oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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