Haberler

Zehra Kınık olayı nedir? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını neden bozdu?

Zehra Kınık olayı nedir? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını neden bozdu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olayı nedir? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını neden bozdu? Detaylar haberimizde...

2024 yılının Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası, yalnızca bir gencin hayatını kaybetmesiyle değil, adalet sistemine duyulan güvenin sorgulanmasıyla da Türkiye'nin gündemine oturdu. Kazaya karışan isim ise sıradan biri değil; eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'di. Peki, Zehra Kınık olayı nedir? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını bozdu mu? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını neden bozdu? Son dakika gelişmeleri haberimizde!

ZEHRA KINIK OLAYI NEDİR?

2024 yılının Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kazaya neden olan isim, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir idi. Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kazanın ardından sadece bir gece gözaltında kalan Zehra Kınık hakkında, kamuoyunun beklediği ağır ceza yerine yalnızca 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi tepkilere yol açtı. Adli Tıp Kurumu'nun da asli kusurlu olduğunu belirttiği Zehra Kınık'ın tutuksuz yargılanması, adalet sistemine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Ancak gelişmeler burada sona ermedi. Dosya, hem mağdur yakınlarının hem de sanık avukatlarının başvurusuyla istinaf mahkemesine taşındı.

ZEHRA KINIK'IN CEZASINI BOZDU MU?

Evet, istinaf mahkemesi Zehra Kınık Demir'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu. Ancak bu bozma, cezanın artması yönünde mi olacak yoksa yeni bir indirim mi getirecek, bu soru henüz net bir yanıt bulmuş değil.

Zira kararın içeriğinde, üç yaralının şikâyetlerini geri çekmiş olması gerekçe gösterildi. Bu durum, sanığın yalnızca ölümle sonuçlanan kaza nedeniyle yargılanabileceği anlamına geliyor. Hukukçulara göre bu karar, en fazla 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılamanın yenilenmesini beraberinde getirecek.

Zehra Kınık olayı nedir? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını neden bozdu?

İSTİNAF, ZEHRA KINIK'IN CEZASINI NEDEN BOZDU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı, yargılamaya ilişkin teknik detaylara dayanıyor. İlk derece mahkemesi, sanık Zehra Kınık Demir'i, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Ancak istinaf, üç yaralının şikayetlerini geri çektiğine dikkat çekerek, bu kişilere yönelik ceza verilmesinin hukuken geçersiz olacağını belirtti. Bu nedenle, sanığın yalnızca Batın Barlasçeki'nin ölümüyle ilgili olarak yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

Bu kararın ardından, kamuoyunda "İndirimli ceza mı gelecek?" sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle ailelerin ve hukukçuların ortak talebi, en üst sınırdan ceza verilmesi yönünde olsa da, istinaf kararının yargılamanın seyrini önemli ölçüde değiştireceği açık.

ZEHRA KINIK KİMDİR?

Fatma Zehra Kınık Demir, kamuoyunda daha çok babası üzerinden tanınan bir isim. Babası, uzun yıllar boyunca Türk Kızılayı Genel Başkanlığı görevini yürüten Kerem Kınık. Aile, Türkiye'de hem siyasi hem de sosyal olarak etkili bir konumda bulunuyor.

Zehra Kınık'ın ismi ilk kez, 9 Temmuz 2024'te Maltepe'de bir trafik kazasına karışmasıyla gündeme geldi. Kaza sonucu hayatını kaybeden Batın Barlasçeki ve yaralanan üç kişi üzerinden başlatılan adli süreç, zamanla Türkiye'nin gündemine oturdu. Zehra Kınık, kazanın ardından bir gece gözaltında kalmış, ardından serbest bırakılmış ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında Kınık'ın asli kusurlu olduğu ifade edildi. Bu bulgulara rağmen, sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi, özellikle Batın Barlasçeki'nin ailesi tarafından tepkiyle karşılandı.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

bunlara bişey olmaz olan garibana fakir fukaraya olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.