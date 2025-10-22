Zehra Kınık olayı nedir? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını neden bozdu?

2024 yılının Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası, yalnızca bir gencin hayatını kaybetmesiyle değil, adalet sistemine duyulan güvenin sorgulanmasıyla da Türkiye'nin gündemine oturdu. Kazaya karışan isim ise sıradan biri değil; eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'di. Peki, Zehra Kınık olayı nedir? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını bozdu mu? İstinaf, Zehra Kınık'ın cezasını neden bozdu? Son dakika gelişmeleri haberimizde!

ZEHRA KINIK OLAYI NEDİR?

2024 yılının Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kazaya neden olan isim, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir idi. Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kazanın ardından sadece bir gece gözaltında kalan Zehra Kınık hakkında, kamuoyunun beklediği ağır ceza yerine yalnızca 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi tepkilere yol açtı. Adli Tıp Kurumu'nun da asli kusurlu olduğunu belirttiği Zehra Kınık'ın tutuksuz yargılanması, adalet sistemine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Ancak gelişmeler burada sona ermedi. Dosya, hem mağdur yakınlarının hem de sanık avukatlarının başvurusuyla istinaf mahkemesine taşındı.

ZEHRA KINIK'IN CEZASINI BOZDU MU?

Evet, istinaf mahkemesi Zehra Kınık Demir'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu. Ancak bu bozma, cezanın artması yönünde mi olacak yoksa yeni bir indirim mi getirecek, bu soru henüz net bir yanıt bulmuş değil.

Zira kararın içeriğinde, üç yaralının şikâyetlerini geri çekmiş olması gerekçe gösterildi. Bu durum, sanığın yalnızca ölümle sonuçlanan kaza nedeniyle yargılanabileceği anlamına geliyor. Hukukçulara göre bu karar, en fazla 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılamanın yenilenmesini beraberinde getirecek.

İSTİNAF, ZEHRA KINIK'IN CEZASINI NEDEN BOZDU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı, yargılamaya ilişkin teknik detaylara dayanıyor. İlk derece mahkemesi, sanık Zehra Kınık Demir'i, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Ancak istinaf, üç yaralının şikayetlerini geri çektiğine dikkat çekerek, bu kişilere yönelik ceza verilmesinin hukuken geçersiz olacağını belirtti. Bu nedenle, sanığın yalnızca Batın Barlasçeki'nin ölümüyle ilgili olarak yeniden yargılanması gerektiğine hükmetti.

Bu kararın ardından, kamuoyunda "İndirimli ceza mı gelecek?" sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle ailelerin ve hukukçuların ortak talebi, en üst sınırdan ceza verilmesi yönünde olsa da, istinaf kararının yargılamanın seyrini önemli ölçüde değiştireceği açık.

ZEHRA KINIK KİMDİR?

Fatma Zehra Kınık Demir, kamuoyunda daha çok babası üzerinden tanınan bir isim. Babası, uzun yıllar boyunca Türk Kızılayı Genel Başkanlığı görevini yürüten Kerem Kınık. Aile, Türkiye'de hem siyasi hem de sosyal olarak etkili bir konumda bulunuyor.

Zehra Kınık'ın ismi ilk kez, 9 Temmuz 2024'te Maltepe'de bir trafik kazasına karışmasıyla gündeme geldi. Kaza sonucu hayatını kaybeden Batın Barlasçeki ve yaralanan üç kişi üzerinden başlatılan adli süreç, zamanla Türkiye'nin gündemine oturdu. Zehra Kınık, kazanın ardından bir gece gözaltında kalmış, ardından serbest bırakılmış ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında Kınık'ın asli kusurlu olduğu ifade edildi. Bu bulgulara rağmen, sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi, özellikle Batın Barlasçeki'nin ailesi tarafından tepkiyle karşılandı.