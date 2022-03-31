Zehra Güneş sevgilisi kim, boyu kaç? Eren Dişli kimdir? Zehra Güneş sevgilisi adı ne, instagram hesabı ne?

Voleybolda önemli başarılar elde eden Milli Voleybol Takımı'nın yıldızları arasında yer alan Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Filmin yapımcısı Eren Dişli ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar, geçtiğimiz günlerde resmen doğrulanan güzel oyuncu ve sevgilisiyle ilgili 'boy' detayı da gözlerden kaçmadı. Zehra Güneş sevgilisi kim, boyu kaç? Zehra Güneş sevgilisi adı ne, instagram hesabı ne?

ZEHRA GÜNEŞ SEVGİLİSİ KİM, BOYU KAÇ?

Katıldığı bir programda "Sevgilin var mı?" sorusuna "hayır kullanmıyorum" yanıtını veren Zehra Güneş'in hayatında biri olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyordu. Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu, sevgilisiyle katıldığı galada ilişkisini ilan etmiş oldu.

SEVGİLİSİNDEN UZUN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Filmin yapımcısı Eren Dişli de geceye Zehra Güneş ile birlikte katılarak iddiaları doğruladı. İkili ilişkilerine son gaz devam ederken bir poz daha geldi. Bu fotoğraf, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak Güneş'in sevgilisinden bir hayli uzun olması, dikkatlerden kaçmadı.

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