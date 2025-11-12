Zehra Çilingiroğlu kimdir? Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, son dönemde sıkça gündeme geliyor. Genç isimle ilgili merak edilen detaylar ise hala birçok kişi tarafından araştırılıyor. Zehra Çilingiroğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Zehra Çilingiroğlu, 1998 doğumlu genç bir isim olup, Türkiye'nin tanınmış ailelerinden birinin çocuğudur. Annesi ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, babası ise iş insanı Kaya Çilingiroğlu'dur. Zehra, ünlü bir aileden gelmesine rağmen kendi hayatını ve kariyer yolunu inşa etmeye özen göstermektedir.

Eğitimini Londra Westminster Üniversitesi'nde İç Mimarlık bölümünde tamamlamış ve ardından Türkiye'ye dönerek burada da mimarlık alanında çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır. Genç yaşına rağmen hem eğitim hem de kişisel gelişim açısından ciddi adımlar atan Zehra, özel hayatını genellikle medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen eğitim ve kariyer konusunda önemli bir yol kat etmiş, ailesinden aldığı destekle kendi alanında adından söz ettirme yolunda ilerlemektedir.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU NERELİ?

Zehra Çilingiroğlu İstanbul doğumludur. Baba tarafından Trabzonlu, anne tarafından Ardahanlı kökenine sahiptir. Kültürel açıdan zengin bir ailede büyüyen Zehra, hem Türkiye'nin farklı bölgelerinin kültürel mirasını hem de uluslararası deneyimleri ile harmanlayarak kişisel ve akademik yaşamına yansıtmaktadır.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Zehra Çilingiroğlu, eğitimini iç mimarlık alanında tamamlamış ve Türkiye'ye dönerek mimarlık üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda ünlü bir ailenin üyesi olarak medyanın ilgisini çeken isimlerden biri olsa da, kariyerini kendi yetenekleri ve akademik birikimi üzerine kurmayı hedeflemektedir. Özellikle genç yaşta aldığı eğitimle hem yurtdışı deneyimi hem de Türkiye'deki eğitim fırsatlarını birleştirerek kendi alanında kendini geliştirmektedir.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, Türkiye'nin en tanınmış oyuncularından, şarkıcı ve televizyon sunucularından biridir. Sanat hayatına genç yaşta adım atan Avşar, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca önemli projelerde yer almıştır. Hem oyunculuğu hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Aynı zamanda medyada da aktif olarak yer alan Avşar, özel hayatı ve sosyal sorumluluk projeleriyle sıkça gündeme gelmektedir.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu, iş dünyasında tanınan bir isim olup, çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Medyada zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelse de, iş hayatında stratejik yatırımları ve girişimciliği ile bilinir. Hülya Avşar ile olan evliliğinden Zehra Çilingiroğlu dünyaya gelmiş, ayrıca ikinci evliliğinden bir üvey çocuğu bulunmaktadır. Kaya Çilingiroğlu, ailesiyle ilişkilerinde destekleyici ve ilgili bir baba olarak tanınır.