Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Güncelleme:
Türkiye'de peş peşe gelen zehirlenme skandallarının ardından dünyaca ünlü restoran zincirlerinden gelen görüntüler mide bulandırdı. Başakşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen problemleri gözler önüne serildi. O anlar kayıt altına alınırken, zabıta amiri ünlü markaların mutfaklarının denetimi sırasında, "Burada tavuk kızarmaz, çöpe çevirmişsin burayı" ifadelerini ile işletmecilere tepki gösterdi.

  • Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gıda zehirlenmesi vakaları sonrası ünlü restoran zincirlerinde denetim yaptı.
  • Denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
  • Hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları sonrası ünlü markaların restoran zincirlerine denetim gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

"BURASI İÇLER ACISI HALE GELMİŞ"

Denetimleri kayıt altına alan zabıta amiri ünlü markaların mutfaklarının denetimi sırasında, "Bu morarmış, insan sağlığına zararlı", "Burada tavuk kızarmaz, çöpe çevirmişsin burayı", "Burası içler acısı hale gelmiş", "Bu kiri görünce inanılmaz şaşırdım" ifadelerine yer verdi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE DE RASTLANDI

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlandı. Hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

"HER GÜN AYNI KARARLILIKLA SAHADAYIZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Sağlıksız gıda üretimine geçit vermiyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmeler tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai süreç uygulanmıştır. Her gün aynı kararlılıkla sahadayız" dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıalperen84:

25 yıl önce bu pisliklerin 25 katı vardı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal Gökçek:

25 yıl önce millet dağda yaşıyordu çadır bulan zengindi sen kafayı mı yedin tavuk döner bir de yiyecekler Sen 25 yıl önce buraya ekmek bulsaydın 3 gün namaz kılardın Şükür namazı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bütün zincir restoranlar aynı durumda benle her şeyi biliyor diye dalga geçenlerde dinlesin ben bu işin uzmanıyım çünki yakınım buralarda çok çalıştı istikrarlı iş ortamı yok temizlik yok iş güvencesi yok nitelikli insanlar burada çalışmıyor çoğu genç asgari ücrete uzun saatler ağır çalışma şartlarına zorlanıyor bunlardan temizlik hijyen bekleyen avucunu yalasın bunları eleştirenlerin kendileri bile olsa yapmaz o zaman çalışmasın çıksınlar diyorsunuz zaten öyle yapıyorlar devamlı çalışmıyorlar

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

DENETLEMEYEN BELEDÌYELERIN SAYESÌNDE ÌNSANLARA YA EŞEK ETÌ YEDÌRÌYORLAR YA AT ETÌ YADA BAYAT TAVUK ETÌ YEDÌRÌP HALKI ZEHÌRLIYORLAR NERDE BU ÌDAM NERDE BU ÛLKENÌN YÓNETENLER NEDEN BUNLARA ÌZÌN VERÌYORSUZ SORUYORUM

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

TÜRKİYE MUTFAKLARIMIZ GENELDE HEP BÖYLE! HJYEN SIFIR HESAP ÇOK! AÇGÖZLER

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
