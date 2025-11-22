Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler

Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları sonrası ünlü markaların restoran zincirlerine denetim gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

"BURASI İÇLER ACISI HALE GELMİŞ"

Denetimleri kayıt altına alan zabıta amiri ünlü markaların mutfaklarının denetimi sırasında, "Bu morarmış, insan sağlığına zararlı", "Burada tavuk kızarmaz, çöpe çevirmişsin burayı", "Burası içler acısı hale gelmiş", "Bu kiri görünce inanılmaz şaşırdım" ifadelerine yer verdi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE DE RASTLANDI

Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlandı. Hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

"HER GÜN AYNI KARARLILIKLA SAHADAYIZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Sağlıksız gıda üretimine geçit vermiyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmeler tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai süreç uygulanmıştır. Her gün aynı kararlılıkla sahadayız" dedi.