Zehirlenme skandallarının ardından ünlü restoran zincirlerinde mide bulandıran görüntüler
Türkiye'de peş peşe gelen zehirlenme skandallarının ardından dünyaca ünlü restoran zincirlerinden gelen görüntüler mide bulandırdı. Başakşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen problemleri gözler önüne serildi. O anlar kayıt altına alınırken, zabıta amiri ünlü markaların mutfaklarının denetimi sırasında, "Burada tavuk kızarmaz, çöpe çevirmişsin burayı" ifadelerini ile işletmecilere tepki gösterdi.
- Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gıda zehirlenmesi vakaları sonrası ünlü restoran zincirlerinde denetim yaptı.
- Denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
- Hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.
Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları sonrası ünlü markaların restoran zincirlerine denetim gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.
"BURASI İÇLER ACISI HALE GELMİŞ"
Denetimleri kayıt altına alan zabıta amiri ünlü markaların mutfaklarının denetimi sırasında, "Bu morarmış, insan sağlığına zararlı", "Burada tavuk kızarmaz, çöpe çevirmişsin burayı", "Burası içler acısı hale gelmiş", "Bu kiri görünce inanılmaz şaşırdım" ifadelerine yer verdi.
TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE DE RASTLANDI
Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlandı. Hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.
"HER GÜN AYNI KARARLILIKLA SAHADAYIZ"
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Sağlıksız gıda üretimine geçit vermiyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmeler tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai süreç uygulanmıştır. Her gün aynı kararlılıkla sahadayız" dedi.